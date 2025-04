'The Handmaid's Tale': o que June precisa enfrentar na temporada final?

A sexta e última temporada de "The Handmaid's Tale" (Paramount+) estreia no streaming na quarta-feira. Os novos episódios chegam mais de dois anos depois do fim da quinta temporada, lançada em 2022. Splash relembra para você os desafios que June, Luke, Serena e outros personagens precisam enfrentar na fase final da série.

O que esperar

June precisa se realocar com Nichole longe do Canadá após sofrer um atentado a tiros e ser atropelada por um apoiador de Gilead. No último episódio, ela entra em um trem com a filha caçula rumo ao Alaska, que ainda resiste a Gilead e está sob o controle do governo americano, assim como o Havaí.

Luke, que matou o homem que atropelou June, está preso após o crime. Prestes a embarcar para o Alaska, Luke, procurado pela polícia, decide se entregar para permitir que June e Nichole possam seguir viagem para um lugar seguro.

A filha mais velha do casal, Hannah, ainda está em Gilead após uma tentativa fracassada de resgate. Segundo Nick, a menina estuda em uma escola de "artes domésticas", onde está se preparando para se tornar uma esposa.

Serena está no mesmo trem que June, rumo ao Alaska, com o filho, Noah. Ela também decide abandonar o Canadá depois de ser realocada por Gilead para a residência dos Wheeler, onde foi controlada, vigiada e agredida.

Serena Joy (Yvonne Strahovski) em "The Handmaid's Tale" Imagem: Divulgação

Nick também está preso após agredir publicamente o Comandante Lawrence. No casamento de Lawrence e Naomi, Nick soca o comandante e o acusa de ter organizado os ataques a June. Na prisão, Rose, sua esposa grávida, diz que está tudo terminado entre eles porque Nick ainda está apaixonado pela rebelde.

O Comandante Lawrence se prepara para lançar New Bethlehem, um local mais "progressista" para abrigar refugiados de Gilead. Sob a pressão dos valores de Gilead, Lawrence cede e decide se casar com Naomi, viúva do Comandante Putnam. Ela se muda para a casa dele com a filha, Angela/Charlotte, que é filha biológica de Janine.

O Comandante Lawrence (Bradley Whitford) se casa com Naomi (Ever Carradine) na quinta temporada de "The Handmaid's Tale" Imagem: Divulgação

Janine foi levada pelos "olhos", e seu paradeiro é incerto. Na quinta temporada, Janine se torna aia na casa de Lawrence e Naomi. Inicialmente animada para estar mais perto da filha, Janine logo se indispõe com a esposa e é levada da casa pelos "olhos".