China estuda veto a filmes de Hollywood contra tarifas de Trump, diz site

O governo chinês estuda vetar filmes de Hollywood como retaliação às tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, contra o país.

O que aconteceu

Dois blogueiros ligados ao governo de Xi Jinping divulgaram possíveis medidas em meio à "guerra comercial". A informação foi divulgada pela Variety.

Ministério do Comércio chinês afirmou hoje (manhã de terça-feira, no horário local) que "lutará até o fim" contra as tarifas impostas pelos EUA. A manifestação, divulgada pela agência estatal chinesa Xinhua, foi realizada por um porta-voz do ministério.

Mais cedo, Trump disse hoje que a China tem até o meio-dia de terça-feira (8) para recuar das tarifas retaliatórias de 34% impostas contra o país norte-americano.

Trump ameaçou colocar mais 50% de tarifas acima daquelas que já impôs anteriormente à China como resposta.