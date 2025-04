Maiara se declara para namorado: 'Acho que já te amava e nem sabia'

Maiara, 37, se declarou para o namorado, Matheus Gabriel, nesta terça-feira.

O que aconteceu

A cantora, dupla de Maraisa, fez um texto de aniversário para o companheiro. "O amor da minha vida completa pela terceira vez 29 anos (piada interna). Sim, ele conseguiu me enganar que ele fazia 29 anos em todos os aniversários que eu estava com ele. O mais engraçado é que a gente se conheceu no dia do aniversário dele. Hoje faz dois anos de muita parceria, cumplicidade, companheirismo, acho que já te amava e nem sabia", indicou em um post no Instagram.

A famosa destacou que a amizade evoluiu para um grande amor. "Um dia ele me contou que eu era a mulher que ele mais desejava e, antes de saber disso, numa das maiores coincidências da minha vida, entrei no Instagram de um amigo e vi o sorriso mais lindo do mundo: o dele. De um beijo, foi virando uma amizade, confidências, momentos que só ele teria capacidade de segurar a bronca, muito amor, muito fogo, uma completude", reforçou.

Maiara ainda falou sobre como o namorado é parceiro e está sempre presente. "De me carregar no colo para ir no banheiro em momentos delicados, de enfrentar furacão, de me acolher na escuridão, de me colocar para cima e ter as melhores conversas da minha vida (...). Nós já somos o casal mais felizes do mundo… no simples e no luxo, fazemos tudo acontecer! Se eu tiver sorte e Deus for muito bom comigo, tenho a certeza de que o melhor ainda está por vir contigo!"