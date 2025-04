Advogada do príncipe Harry diz em tribunal que decisão sobre segurança dele no Reino Unido é "injustificada"

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) - O príncipe Harry fez uma rara aparição pública no Reino Unido, nesta terça-feira, na Royal Courts of Justice de Londres, para enfrentar o governo sobre a mudança feita em sua segurança depois que ele se afastou dos deveres da realeza, o que sua advogada classificou como injustificada.

Harry, filho mais novo do rei Charles, está tentando anular uma decisão do Home Office -- ministério responsável pelo policiamento -- que decidiu em fevereiro de 2020 que ele não receberia automaticamente segurança policial pessoal enquanto estivesse no Reino Unido.

No ano passado, a Alta Corte de Londres determinou que a decisão era legal e recusou a permissão para contestar a decisão em um tribunal superior. No entanto, a Corte de Apelação concordou em ouvir o caso após um pedido direto dos advogados de Harry.

Harry, o duque de Sussex, chegou sorridente e acenando na audiência de dois dias diante de três juízes seniores do tribunal de apelação e ouviu atentamente enquanto o caso se desenrolava em uma sala de audiências lotada, ocasionalmente rabiscando mensagens para sua equipe jurídica.

A advogada de Harry, Shaheed Fatima, disse que a agência que protege figuras públicas e da realeza tratou Harry em uma base "personalizada", que não se aplica a mais ninguém.

"Isso significa que ele foi escolhido para receber um tratamento diferente, injustificado e inferior", declarou ela, afirmando que ele não estava buscando ser tratado como era quando era um membro ativo da família real.

Em alegações escritas, os advogados de Harry disseram que a Al Qaeda recentemente pediu que ele fosse assassinado, e que ele e a esposa Meghan haviam se envolvido em "uma perigosa perseguição de carro com paparazzi na cidade de Nova York" em 2023.

De acordo com o jornal Sun, Harry, de 40 anos, voou de sua casa na Califórnia na segunda-feira, mas não ficou claro se ele veria alguém de sua família, de quem se afastou desde que criticou publicamente seus parentes e assessores reais.

O rei Charles e a madrasta de Harry, a rainha Camilla, estão atualmente em uma visita de Estado à Itália, onde comemorarão seu 20º aniversário de casamento.

O caso de Harry contra o governo é uma das várias incursões legais que ele fez nos últimos anos, tendo entrado com uma ação contra vários jornais britânicos por invasão de privacidade e grampos telefônicos.

(Reportagem de Michael Holden e Sam Tobin)