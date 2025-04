MC Poze volta a reclamar sobre carros apreendidos: 'Solta meus bagulhos'

O cantor MC Poze usou as redes sociais nesta terça-feira (8) para expressar sua indignação pelo fato de ainda não ter recuperado os bens apreendidos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em uma operação que aconteceu em sua residência.

O que houve

A ação ocorreu em novembro do ano passado. A residência do artista e de sua esposa, a influenciadora Viviane Noronha, foi alvo da "Operação Rifa Limpa". A investigação tem como objetivo combater sorteios considerados ilegais divulgados por influenciadores digitais. O caso envolve suspeitas de envolvimento com jogos de azar, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, segundo a polícia.

Em um desabafo, Poze demonstrou insatisfação com a demora na devolução dos itens.

Vai tomar no c, vai se fder, num fde, devolve meus 'bagulhos' que por direito são meus, neguin. DEUS que me deu. Devolve meus carros parados, que estão se acabando na poeira, devolve meus ouros, que foi conquistado com suor, luta, raça... mais um dia acordando com ódio no peito tão grande. Solta meus 'bagulhos', polícia, está feio já, feião.

MC Poze

Segundo o funkeiro, ele ainda não compreende exatamente o motivo da apreensão dos bens. Automóveis de alto valor estão entre as apreensões feitas pela Polícia Civil na casa do artista.