Aos 80 anos, ator de ‘Round 6’ é condenado por assédio sexual

O ator sul-coreano Oh Yeong-Su, conhecido por interpretar o personagem Oh Il-nam na série "Round 6" da Netflix, foi condenado a um ano de prisão por assédio sexual.

O que aconteceu

O caso ocorreu no ano de 2017. A integrante de uma trupe de teatro acusou o ator, atualmente com 80 anos, de abraçá-la e beijá-la à força. A mulher também alegou ter sido assediada pelo ator em outra ocasião.

Inicialmente, Oh Yeong-Su havia recebido uma sentença de oito meses de prisão. Ele também havia conseguido um período de liberdade condicional de dois anos. Mas, com o novo julgamento, a situação mudou.

A nova sentença foi proferida em uma audiência realizada em 3 de abril. A promotoria destacou abuso de poder por parte do ator, considerando sua posição influente no teatro, e enfatizou o impacto emocional e psicológico sofrido pela vítima, que a justiça destacou como vulnerável. As informações são do The Express Tribune.

Apesar da condenação, Oh Yeong-Su nega as acusações. Sua defesa argumenta que as alegações carecem de evidências sólidas, baseando-se apenas no testemunho da suposta vítima, que consideram vago e inconsistente.

No Tribunal, o ator lamentou. Estou envergonhado de estar no tribunal nessa idade. Se minhas palavras ou ações foram erradas, aceitarei as consequências. No entanto, mesmo após refletir, não acredito que cometi qualquer ato que possa ser considerado agressão", disse.