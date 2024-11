Valesca Popozuda diz usar vibrador para relaxar: 'Cada um tem sua potência'

Valesca Popozuda, 45, revelou que curte usar sua coleção de vibradores para relaxar.

O que aconteceu

Popozuda expôs seu hábito ao ser questionada sobre o que faz para relaxar durante participação no Mamilos Podcast. "Pego todos os meus vibradores e vou brincando um pouquinho com cada um. É sério, maravilhoso, cada um tem sua potência", explicou.

Ela disse que tem uma coleção de brinquedinhos eróticos e faz questão de usar todos. "Tenho vários... Tenho uma gaveta [com vibradores], tem até embaixo da cama, tem de tudo quanto é tipo.... Então, quando quero relaxar deito na minha cama e pronto. É isso, a qualquer momento, se eu quiser dar uma relaxada".

No podcast, a funkeira também contou que não se incomoda com as fofocas sobre sua vida. "Quando tenho que responder [a algo] que faz parte da minha vida e do meu trabalho, eu respondo. Quando não, não respondo. Quando eu saio para a rua para me divertir, viver, então se eu quero beijar dez, eu vou.. Vou ser feliz, viver, sem pensar no que as pessoas vão falar ou deixar de falar. Os comentários já me atingiram. já chorei por causa disso, mas hoje não me incomodam mais. Quer comentar, comenta. No final de tudo, eu me divirto com isso".

Valesca Popozuda ainda expôs experiência em uma casa de swing com ex-namorado. A cantora destacou que ela e o então companheiro foram curtir em um espaço, mas mãos de terceiros passaram sobre os corpos dos dois.