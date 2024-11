Carolina Dieckmann perde 8 kg para viver personagem no cinema

Para viver a personagem Kátia Klein, no filme 'Descontrole', Carolina Dieckmann, 46, perdeu 8 quilos e deixou de lado procedimentos estéticos.

O que aconteceu

A atriz chegou a fazer jejum intermitente de 24 horas para interpretar outro personagem, mas seguiu com a dieta para seu novo projeto. No filme, dirigido por Rosane Svartman, Carolina fará uma escritora bem-sucedida que está em crise criativa e luta contra a dependência do álcool.

Para a artista, a personagem precisava mostrar o esgotamento físico, além do psicológico. "Ela é uma personagem que quando começa o filme está num esgotamento absoluto. E achei que era legal trazer esse esgotamento para o físico, ter realmente uma cara mais abatida, um corpo mais desgastado. Achei que a magreza trazia uma amplitude no que eu queria interpretar. [...] E acho bom para a personagem porque de alguma forma essa mulher também está num esgotamento. Embora não seja o mesmo, existe um desgaste físico que a pessoa que está sofrendo alguma coisa tem. Acho que a magreza consegue ampliar um pouco isso. Um pouco mais de olheira, a cara um pouco mais marcada, um peso para a idade. Quando a gente emagrece muito, a gente fica com as feições marcadas. E acho isso tudo bom", disse ao GShow.

Carolina confessou que chegou a 'travar uma batalha' com a maquiadora do filme. "Fico o tempo todo brigando com a maquiadora porque ela me corrige, eu vou e passo a mão. Estou sempre querendo fazer um borrãozinho para mostrar isso. Acho ótimo quando a gente vê um trabalho principalmente no cinema e na televisão sem sinal da maquiagem. Você vê que aquela pessoa é comum: passa um rímel, passa alguma outra coisa, mas não tem aquela pele perfeita. Então eu procurei sempre deixar as minhas sardinhas, não tirar totalmente uma espinha, porque acho que isso aproxima e estamos vivendo num mundo em que queremos cada vez mais realismo.", contou.

Além disso, ela disse que não é adepta do botox. "Uma testa de bulldog, é o que temos. Tenho zero problema em falar de procedimentos ou a pessoa querer fazer qualquer coisa porque o corpo é de cada um. Cada um que tome sua decisão, mas especificamente o botox para atores acho que é uma coisa que deve ser pensada. Se a gente perde um pouquinho da expressão, altera muito. Principalmente a gente que fala, que se expressa."