Gui critica posicionamento de Albert: 'Muda de discurso todo dia'

Em uma conversa com Luana na noite de segunda-feira (25) à beira da fogueira, Gui criticou os posicionamentos de Albert em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Os dois conversavam sobre como o peão usará o Poder do Lampião. Eles cogitaram que Albert use em algum peão que ainda não foi para a roça, como Gilsão ou Sidney.

Gui apontou. "É coerente com o que ele disse da Flor: de coloca as pessoas que nunca foram."

O fazendeiro, contudo, alfinetou o peão na sequência. "Mas o Albert muda de discurso todo dia. Todo dia ele tem um novo discurso."

Dono do Lampião, Albert poderá usar o Poder Branco ou o Laranja na formação da roça. Com o laranja, ele pode se imunizar do voto do fazendeiro, da sede ou do resta um. O branco será revelado apenas na formação.

