Spray na cara, tapa e expulsão: as polêmicas de Nego do Borel

Nego do Borel, 32, trocou socos com um homem neste domingo (24), precisou ser contido por policiais e foi levado à delegacia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a polícia intervém na briga com o uso de spray. Após o ocorrido, o cantor comentou sobre o caso em seu perfil oficial e disse que, apesar de ser contra violência, não iria "apanhar e ficar calado".

Imagens da briga de Nego do Borel no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Twitter

Nego do Borel coleciona polêmicas em sua carreira. Relembre abaixo:

Briga em bar e tapa na cara

Em junho deste ano, Nego do Borel se envolveu em uma briga de bar e levou um tapa na cara de Luiz Otávio Mesquita, 31, filho de Otávio Mesquita, 65. O caso aconteceu após o influenciador fitness ir atrás do cantor em um bar em São Paulo.

Os dois já tinham discutido nas redes sociais. Luiz publicou um vídeo desafiando o funkeiro para uma luta. O convite foi feito com provocações, como "só bate em mulher".

Transfobia

Em janeiro de 2019, a travesti Luisa Marilac, 46, acusou Nego de transfobia. Ela comentou em uma foto do artista, que respondeu a chamando de "homem gato".

Após a repercussão, ele gravou um vídeo se desculpando. Nego chegou a ser vaiado em um show de Anitta no Rio de Janeiro após o ocorrido.

Relacionamento abusivo com Duda Reis

Em 2021, após três anos de namoro, Duda Reis, 23, expôs que teve um relacionamento abusivo com Nego do Borel. Ela afirmou que foi agredida pelo cantor diversas vezes.

A influenciadora acusou o funkeiro de lesão corporal, violência doméstica, estupro de vulnerável, ameaça e injúria. A defesa de Nego declarou que ele tenha sido indiciado por lesão corporal, além de acrescentar que ele iria provar sua inocência. O caso ainda corre na Justiça.

Agressões contra ex-namorada

Em 2021, após os relatos de Duda, Swellen Sauer, 39, ex-namorada e ex-assessora de Nego, também denunciou que foi agredida pelo funkeiro. O relacionamento deles durou dois anos.

Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record), Swellen relatou que levou um soco na costela. Questionada sobre o motivo de ter demorado para denunciar as agressões, ela se emocionou: "Eu me calei muito na época, depois diquei doente. Eu era muito dependente dele, emocional e financeiramente."

Comeu dinheiro

Em 2021, em uma festa em Miami, Estados Unidos, Nego do Borel apareceu em um vídeo comendo dólares —o que causou comentários negativos nas redes sociais.

Expulsão de A Fazenda 13 e investigação

O cantor foi expulso de A Fazenda 13 (Record), que foi ao ar em 2021, e em seguida investigado por estupro de vulnerável. No programa, ele dormiu com Dayane Mello, 35, que estava visivelmente bêbada —em vídeos, era possível ouvir a modelo pedindo para Nego parar o ato.

Polícia e advogados de Dayane foram à sede do reality show e patrocinadores do programa exigiram a expulsão do funkeiro. A ocorrência foi registrada na delegacia de Itapecerica da Serra, interior de São Paulo.