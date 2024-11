Flor diz que Vanessa xingou produção de A Fazenda em treta: 'Foi pra cima'

Flor Fernandez contou que Vanessa Carvalho confrontou a produção de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Flor disse que Vanessa enfrentou os profissionais do programa. Segundo a ex-apresentadora, a mineira chegou a ofender a equipe que entrou no confinamento para separar os participantes durante uma treta generalizada.

Flor: "Ela foi para cima dos ninjas. 'Vocês estão aqui protegendo os agressores, vocês têm que tirar eles!'. Ela foi para cima dos ninjas com tudo, a Nêssa".

Gui: "Eu lembro! Eu estava aqui. A gente estava no quarto, e tinha um [ninja] protegendo a gente".

Flor: "Ela xingou os ninjas, que não tinham nada a ver. Eu falei: 'Você está preocupada com isso, porque você foi na onda [da Babi e Fernanda]'. E ela: 'Mas eu já voltei de duas roças'. Eu falei: 'Porque o pessoal sabe que você foi na onda da amiguinha'".

