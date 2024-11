Albert desafia Sacha em A Fazenda 16: 'Eu quero ir com você na roça'

Após ser puxado por Sacha para a nona roça de A Fazenda 16 (Record), Albert discutiu com o peão na sede durante o início da madrugada de quarta-feira (20).

O que aconteceu

Albert apontou que Sacha o puxou por medo de enfrentar Sidney ou Gilsão. "Amarelou pro Gilsão e pro Sidney!"

Sacha o rebateu. "Você acha que amarelei?"

Albert disse que, como Zé Love foi eliminado, o peão vai ser o próximo.

Sacha ainda justificou sua escolha. "Não botei o Sidney porque não quero que um dos dois (ele ou Babi) volte."

Albert continuou provocando o peão. "Amarelou! Eu quero ir com você na roça! Sabe qual minha diferença pra você? Meu jogo é caro e o teu é barato!"

Sacha seguiu rebatendo. "Caríssimo do preço do teu tênis."

Albert apontou ainda querer eliminar Sacha. "Seus cheques pré-datados vão cair todos quinta-feira. Você tem que ter saldo."

