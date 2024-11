Preta Gil sobre estado de saúde: 'Voltando à vida perto da normalidade'

Preta Gil, 50, atualizou o seu estado de saúde, depois de passar por uma nova internação e uma cirurgia.

O que aconteceu

Preta contou que foi internada para trocar o seu duplo J (cateter usado para drenar a urina dos rins para a bexiga) que estava entupido por cálculos renais. A cantora relatou que recebeu alta, sentiu dores, voltou para o hospital e recebeu alta novamente depois.

Ela contou que o problema foi resolvido. "Esse problema foi resolvido. Agora tenho um duplo J novo, estou me cuidando, tomando antibiótico ainda, e estou voltando à vida perto da normalidade, embora ainda com as sequelas da quimioterapia da semana retrasada e dessa infecção que tive no rim. Mas estou bem, me cuidando"

Preta disse que fará novos exames em breve. "No dia 26, vou fazer novos exames para reavaliarmos como o meu corpo respondeu à quimioterapia e quais serão os próximos passos no tratamento. E, obviamente, assim que eu souber quais serão esses próximos passos, vou vir aqui contar para vocês, como sempre fiz".

Ela recebeu apoio de famosos e anônimos nos comentários.