Ator de 'Notting Hill' diz que seu personagem no filme foi 'desprezível'

Hugh Grant fez comentários sobre seu personagem no filme "Um Lugar Chamado Notting Hill", de 1999, durante entrevista em vídeo para a Vanity Fair. Ele foi par romântico de Julia Roberts.

O que aconteceu

Grant assistia a cenas de papeis de sua filmografia quando afirmou que William "Will" Thacker era "desprezível": "Sempre que eu estou ligando os canais em casa depois de algumas bebidas, e isso surge, eu só penso: 'Por que meu personagem não tem coragem?'".

O ator então fez comentário sobre um momento específico com a personagem de Julia Roberts, que deu vida a Anna Scott, uma estrela de cinema: "Há uma cena neste filme onde ela está em minha casa e os paparazzi vêm para a porta da frente e tocam a campainha. Eu acho que eu apenas deixo ela passar por mim e abrir a porta, e isso é horrível".

Hugh Grant fala que todas mulheres que teve um relacionamento comentam a cena com certa crítica ao Will: "Nunca tive uma namorada, ou de fato, agora minha esposa, que não tenha dito: 'Por que diabos você não a parou? O que há de errado com você?".

Grant não sabe responder ao certo e diz que apenas seguiu o roteiro: "Realmente não tenho uma resposta para isso. Foi como ele foi escrito e eu acho que ele é desprezível, de verdade".

"Um Lugar Chamado Notting Hill", 1999 Imagem: Divulgação

Durante a entrevista, Grant exaltou a atuação de Julia Roberts: "Provavelmente o tempo todo com a Julia, como com qualquer atriz brilhante, você está apenas pensando: 'Oh, Cristo, elas são realmente boas. Eu não vou ser tão bom quanto ela'. E ela é ótima em emocionar, e ela tem esse tipo de qualidade onde parece que sua pele é fina como um wafer. Você pode meio que ver a alma dela".

"Um Lugar Chamado Notting Hill" foi dirigido por Roger Michell, diretor que já morreu. O trabalho mais recente de Grant é o terror "Herege", que estreia na próxima quarta-feira (20).