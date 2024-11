Péricles sobe de surpresa no trio de Xanddy para aniversário de Carla Perez

Péricles surpreendeu o público ao fazer uma participação especial no show de Xanddy Harmonia, neste sábado (16), durante o Folianópolis 2024.

O que aconteceu

Momento animou o público presente e aumentou ainda mais a expectativa pelo lançamento do novo projeto de Xanddy, que promete trazer o melhor do samba de roda para os fãs.

Evento marcou as comemorações do aniversário de Carla Perez, que subiu no trio ao lado dos filhos, Victor Alexandre e Camilly. A ex-dançarina do Tchan completou 47 anos neste sábado (16).

Participação de Péricles no show de Xanddy não foi por acaso. O cantor está envolvido em um novo projeto de pagode idealizado por Xanddy, intitulado "Xanddy de Samba de Roda", que tem previsão de lançamento ainda em novembro.

Em entrevista à Splash, "Xanddy" afirmou que o samba de roda é a sua base musical e que o projeto é a realização de um desejo antigo. "O samba de roda é verdadeiramente onde tudo começou. Eu arrisco dizer que foi nele que a música despertou para mim. Eu lembro que era criança, com 8 anos, e tinha um samba acontecendo, samba de roda ou samba duro, na Ladeira do Canto da Cruz, na Soledade —local onde eu nasci—, e aquilo fazia meus olhos brilharem e o coração acelerar".

Cantor ainda revelou que o álbum conta com a participação de outros grandes nomes da música brasileira, como Tierry e Xande de Pilares, além de artistas baianos como Roberto Mendes, Mariene de Castro e Ganhadeiras de Itapuã.