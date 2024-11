Jojo Todynho nega que teve contrato cancelado com marca após polêmicas

Jojo Todynho, 27, negou que seu contrato com a marca de temperos Knorr foi cancelado devido aos seus posicionamentos nas redes sociais.

O que aconteceu

Todynho se manifestou sobre a notícia de que a Knorr teria rompido parceria e a tirado do posto de garota-propaganda da marca. Nos stories de seu perfil no Instagram, a funkeira afirmou se tratar de uma fake news e destacou que, na realidade, o contrato assinado com a empresa acabou em setembro de 2024, mas não foi renovado.

Tudo bem tirarem minhas falas de contexto, fazerem sensacionalismo pela minha opinião ser diferente, agora ficar inventando cada dia uma história é demais pra mim. Entrei no email e fui ler meu antigo contrato... Gente, meu contrato foi encerrado no começo de setembro. O que é isso? Não precisa dar uma nota mentirosa. Tudo bem que não gostar de mim, agora darem mentira é demais.

-- Jojo Todynho

A famosa também mandou um recado para os críticos. "Graças a Deus todas as etapas da minha vida foram muito bem concluídas, meu foco agora é adquirir conhecimento. A quem perde seu precioso tempo deveria fazer o mesmo, assim como quero para minha vida, desejo a vocês sucesso em todos os aspectos."

Entenda

Uma colunista publicou que a Knorr teria rompido contrato com Jojo Todynho. Na realidade, conforme divulgado pela própria empresa, o "contrato da marca com Jojo, conforme previsto desde sua assinatura, encerrou-se em setembro de 2024".

Em outubro passado, também foi veiculado que a Avon decidiu não renovar contrato com Todynho. A marca de cosméticos mantém parceria com a cantora até dezembro e, depois, não pretende renovar. Nesse caso, a artista se irritou e chegou a defender um boicote contra a empresa.

Jojo estaria se prejudicando comercialmente desde que afirmou ser ideologicamente uma pessoa de direita. As declarações dela contra a comunidade LGBTQIAPN+ —de cujos direitos a Avon é defensora declarada— teriam pegado mal entre o mercado publicitário.