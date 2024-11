Assalto, acidente e prisão em ilha: 3 pessoas se dão mal em 'Mania de Você'

Os próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) ficarão bem movimentados e não serão nada bons para três personagens.

O que vai acontecer

Viola (Gabz) vai sofrer um assalto e bater a cabeça ao cair de uma ribanceira. Isso ocorre após a chef ser acusada de roubar Luma (Agatha Moreira). Desacordada e machucada, ela será levada para um abrigo comunitário, onde precisará de ajuda para recomeçar sua vida.

Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

Marcel (Bukassa Kabengele) sofre um acidente ao procurar por Viola. Desesperado, o pai da moça sofre sem notícias da cozinheira e vai atrás de respostas no resort. Porém, Iberê (Jaffar Bambirra) o impede e manda seguranças retirarem ele do local. Após isso, Marcel cai e é atropelado por um motoqueiro. Ele será levado para o hospital e ficará internado em estado grave.

Marcel (Bukassa Kabengele) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Um terceiro personagem de "Mania de Você" comerá o pão que o diabo amassou: Rudá (Nicolas Prattes). O mocinho vai precisar fugir da polícia mais uma vez após Mavi (Chay Suede) o denunciar. Para ajudar seu amado, Luma o esconde em uma ilha deserta, mas decide mantê-lo como prisioneiro no local.

Rudá (Nicolas Prattes) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.