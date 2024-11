In vitro: Como é método que Brunna e Ludmilla fizeram para engravidar?

Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram que serão mães durante show da turnê Numanice 3 na noite de ontem. O casal havia começado o processo de fertilização in vitro (FIV) no ano passado, segundo entrevista ao "Fantástico".

O que aconteceu

Ludmilla e Bruna começaram o processo de FIV nos Estados Unidos. Ao "Fantástico", em dezembro de 2023, o casal disse que tinha visitado uma clínica de inseminação artificial em Miami, nos Estados Unidos. Na época, Brunna disse que elas ainda estavam na fase dos exames.

Quando a gente foi nessa clínica, parecia que já estávamos grávidas, porque tivemos de fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho. Daqui a pouco vai ser o nosso neném ali na tela.

Ludmilla

A FIV é um método de reprodução assistida. Nesse processo, a união do óvulo com o espermatozoide ocorre em um ambiente de laboratório, resultando na formação de um embrião que posteriormente é transferido para o útero da mulher.

A primeira parte do FIV consiste na estimulação ovariana. Para isso, são aplicadas injeções de medicamentos hormonais estimulantes por um período de 10 a 12 dias. Quando os folículos chegam ao estágio considerado "maduro", é programada a aspiração (coleta) dos óvulos. O procedimento é feito em centro cirúrgico, dura até 30 minutos e é indolor.

Simultaneamente à coleta dos óvulos, é feita a coleta dos gametas masculinos. Em seguida, no laboratório, os óvulos e os espermatozoides são colocados em placas de cultivo. Com o uso de uma agulha ultrafina, o embriologista injeta um espermatozoide em cada óvulo. Os óvulos fertilizados ficam em cultura no laboratório, onde se transformam em embriões e, por fim, são transferidos para o útero da mulher.

A doação de esperma é uma opção para casais homoafetivos. Os gametas necessários para a fertilização podem ser obtidos por meio de um doador anônimo.

O valor do tratamento podem custar até R$ 50 mil. O SUS também fornece o serviço gratuitamente — são 12 os hospitais vinculados ao SUS que trabalham com a Reprodução Humana Assistida.

A taxa do sucesso do procedimento é de 40%. Valor foi informado pela médica Larissa Matsumoto, especialista em reprodução assistida da clínica Vida Bem Vinda, unidade do Fertgroup. O resultado do tratamento é especialmente influenciado por três fatores: a idade da mulher, a reserva ovariana (quantidade de folículos, estruturas que contêm os óvulos, presente no corpo) e a qualidade do espermatozoide.

Anúncio da gravidez

A notícia da gravidez foi dada através de um vídeo exibido no telão, que trouxe imagens poéticas do casal. No vídeo, Ludmilla aparece pintando um quadro, enquanto Brunna dança.

No palco, Ludmilla abraçou Brunna e beijou a barriga da esposa. As duas pularam juntas, comemorando.

Gente, eu tô grávida! Saiu um peso das minhas costas!

Brunna Gonçalves, após o anúncio da gravidez

O anúncio foi durante a música "Maldivas". Ludmilla escreveu especialmente para a esposa.

*Com informações da Agência Estado