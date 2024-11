Luana Piovani entra em campanha por taxação de bilionários: 'Justo'

Luana Piovani, 48, defendeu a taxação de bilionários em vídeo publicado no Instagram. A apresentadora afirmou que a cúpula do G20 deve ser um momento em que o tema seja pautado. O evento reúne líderes das 20 maiores economias do globo nesta semana no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Luana Piovani falou do tema ao contar sobre prêmio acumulado em loteria. "Estou aqui numa reunião aqui com as minhas amigas e acabou de rolar o papo de que uma delas jogou na loteria e o prêmio são 123 milhões de euros. E aí isso me despertou que eu ainda não havia feito esse vídeo para dividir com vocês uma coisa superimportante."

Ela afirmou que a cúpula do G20 é o momento para falar de taxação de bilionários. "É superimportante que a gente como sociedade civil exija que dentro do G20 que vai acontecer agora no Brasil esteja na pauta a taxação de bilionários."

Luana defendeu que bilionários devem pagar mais impostos. "E a história é o seguinte: nós, pobres mortais, pagamos entre 20%, 30% do que a gente ganha de impostos. Os bilionários pagam 0,5% porque eles conseguem dar um jeito porque tem ativos, tem ações, eles só pagam meio por cento ou quase que não pagam nada. Só existem 3.000 bilionários no mundo - o que é muito pouco. Então o que gostaríamos é que eles sejam taxados em 2%. Ainda assim eles pagam muito menos que a gente."

Para ela, a taxação poderia apoiar a diminuição de desigualdades. "Se eles forem taxados e for recolhido esse dinheiro, isso vai ajudar muito em muitas vertentes no mundo. A gente tá falando de uma economia mundial mais justa. Com esse dinheiro a gente pode usufruir de iniciativas para que a sustentabilidade seja exigida e efetivamente feita."

Vídeo faz parte de campanha promovida por várias organizações. Com o mote de "Taxa Os Bi", a campanha é promovida pela ONG Nossas e agência Cuíca, com apoio de organizações como Greenpeace e Oxfam Brasil.

Segundo Revista Forbes, número de bilionários no mundo aumentou. A edição de 2024 do tradicional ranking traz 2.781 nomes, quebrando o recorde estabelecido em 2021. O Brasil é o sétimo país com mais bilionários da lista, com um total de 69.