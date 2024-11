Flor desabafa com peões em A Fazenda: 'Estou na roça por uma traição'

Disputando a sétima roça de A Fazenda 16 (Record) contra Gui e Zé Love, Flor contou que se sentiu traída.

O que aconteceu

Flor foi para a roça ao ser puxada da Baia por Gui. Flor não estava na Baia originalmente mas foi para lá por escolha de Sidney, com o poder branco.

A peoa conversou com Yuri, Gui e Luana sobre a nova defesa que fará na área do sino. "Agora eu posso falar o que quero, sozinha lá embaixo. Faço minha justificativa."

Yuri a incentivou. "Lá embaixo você arrasa."

Flor desabafou. "A verdade é que fui traída, gente."

Yuri tentou animá-la. "Vai dar tudo certo. Vai subir primeiro tu, depois o Gui."

É só porque eu converso com vocês. Estou na roça por uma traição. Flor

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 7ª roça? Resultado parcial Total de 110752 votos 16,53% Flor 42,59% Gui 40,88% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 110752 votos

