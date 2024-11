Sacha e Flora discutem durante trato em A Fazenda: 'Você tem medo da Roça'

Sacha Bali e Flora Cruz tiveram uma "DR" durante o trato dos animais em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Sacha foi cuidar dos animais e foi acompanhado por Flora, que estava na câmera-trato. Eles aproveitaram o momento para discutir alguns acontecimentos recentes do reality show.

Flora: "A Luana eu apontei, falei o que eu achava. Inventou um monte de coisa nada a ver, tentou me colocar contra vocês, contra a Gizelly. Desnecessariamente. Só para ela ser aceita por vocês".

Sacha: "Você acha que ela inventou essa história toda?".

Flora: "Em relação a mim, sim. Ela falou mal de mim para a Gizelly. Falou que eu chamei a Gizelly de falsa. (...) Eu acho que a gente tem que falar por nós, e a galera não fala por si só".

Sacha: "Mas quando você veio falar da Larissa, você não estava falando de você. Estava falando sobre a Larissa".

Flora: "Os motivos que eu votei em você não foram só pela Larissa".

Sacha: "(...) E em relação à discussão do Zé com a Luana?".

Flora: "Eu vi a Luana discutindo com ele e achei extremamente pesado quando ela falou do filho dele".

Sacha: "E você não achou pesado a forma com que ele falou com ela?".

Flora: "Achei".

Sacha: "(...) Se você está conversando com uma mulher que acabou de ser agredida, o cara xingou ela de tudo o que é nome, e, em vez de falar uma parada de apoio, que é o teu discurso de sororidade...".

Flora: "Mas eu conversei com ela".

Sacha: "Você falou: 'Você não tem nada que ter batido na porta'".

Flora: "(...) Aqui, uma vírgula é tirada de contexto".

Sacha: "Isso acontece comigo toda hora. Toda hora é uma pauta de machismo, homofobia, capacitismo, xenofobia... Tudo o que eles podem levantar de pauta, eles levantam. Eu só acho que os momentos em que você escolhe se posicionar, são os momentos equivocados".

Flora: "Eu só me posiciono em Roça".

Sacha: "A gente se posiciona todos os dias. Você não viu o Fernando xingando o tempo todo?".

Flora: "Vi e falei com ele. Só não tenho que gritar pra você ver eu falando com o Fernando".

Sacha: "Eu vi o Fernando mandando a Gizelly se f*der, com dedo na cara dela, mas aí chega na ponta e só me apontam como machista".

Flora: "Mas quem te aponta não sou eu, Sacha".

Sacha: "São as pessoas do teu grupo".

Flora: "Mas aí f*da-se! Sacha, eu sei da minha vida".

Sacha: "Duas Roças atrás, ele [Zé Love] botou o dedo na cara de vocês. 'Vocês passam pra ele!'. Sabe qual foi tua reação? 'Não, Zé, a gente não passa, não'."

Flora: "Fiquei olhando pra cara dele, não, não passo não. Eu não vou ficar discutindo com ele assim como não discuto com você. Eu já discuti com você alguma vez? Quando foi que eu levantei, botei dedo na cara, gritei com você?"

Sacha: "Eu só não entendo como você consegue ser amiga de um cara que grita assim com você."

Flora: "Mas aí é uma outra história!"

Sacha: "A história é você tem medo de ir para a Roça pra não se indispor com ele. A história é essa e acabou."

Flora: "Eu não tenho medo de ir pra Roça."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 57171 votos 0,03% Albert Bressan 0,13% Babi Muniz 0,02% Fernando Presto 0,16% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 0,65% Gui Vieira 0,02% Gilsão 0,25% Gizelly Bicalho 0,08% Juninho Bill 1,91% Luana Targino 44,31% Sacha Bali 1,90% Sidney Sampaio 9,33% Vanessa Carvalho 9,34% Yuri Bonotto 31,86% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 57171 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso