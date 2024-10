Sacha provoca Vanessa após esporro ao vivo de Galisteu: 'Ficou feião'

Sacha provocou Vanessa na madrugada de quarta (30) na sede de A Fazenda 16 (Record)

O que aconteceu

Gui comentou com o amigo que Galisteu precisou mais uma vez negar que o ator tivesse agredido Fernanda. "Você não viu que a Galisteu teve que falar de novo?"

Ao vivo, a apresentadora repreendeu Vanessa após peoar citar o assunto durante seu voto.

Sacha provocou a peoa. "Ficou feião, hein, Nêssa. A Galisteu dando uma puxada em você"

Vanessa rebateu o ator. "Eu não me arrependo de ter falado, não. Sabe o que é feio? Toda sua trajetória até aqui. Se acha que tá bonito, parabéns."

Babi ajudou Vanessa: "Eu acho que lá fora tem vídeo e todo mundo viu."

