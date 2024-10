A Fazenda: edição não mostra desistência de Fernanda e Zaac

A desistência de Fernanda Campos e Zaac de A Fazenda 2024 (RecordTV) não foi exibida no programa deste domingo (27).

O que aconteceu

A desistência dos peões não foi exibida. Fernanda e Zaac bateram o sino e deixaram o reality show nesta tarde.

A emissora mostrou apenas a treta generalizada que aconteceu antes das desistências. Nos últimos instantes da edição, foi exibido o momento em que os peões leram o anúncio de que os dois não participavam mais do jogo. No entanto, todo o momento deve ser mostrado apenas no programa desta segunda (28).

Nas redes sociais, espectadores ficaram revoltados. Afinal, a Record vai mostrar as desistências mais de 24 horas após o ocorrido.

A edição da a fazenda é bem podre né, pq não passaram à desistência hoje? Que enrolacao senhor! #AFazenda -- Theus Comenta (@teteucomentax) October 28, 2024

Dois participantes desistiram do programa. Como que um programa que se considera grande deixa pra anunciar mais de 24hs depois?

Carelli ta na décima sexta edição e parece que ta na primeira.

A Casa dos Artista era melhor. #AFazenda -- Comentarista com Chapéu (@ComentandoTu_do) October 28, 2024

não acredito que #AFazenda já acabou e não mostrou hoje a desistência dos 2 plantas -- ?uuis ? (@Luuis_Ottavio) October 28, 2024

