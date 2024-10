Sabrina Sato e Nicolas Prattes posam juntos em clima de romance

Sabrina Sato, 43, posou ao lado do namorado, Nicolas Prates, 27, em clima de romance. A apresentadora está grávida de três meses do ator.

O que aconteceu

Sabrina e Nicolas viajaram no final de semana e compartilharam fotos de momentos em família. Em uma das imagens, os dois aparecem sorridentes em uma paisagem de campo.

A apresentadora está grávida do primeiro filho com Nicolas. Ela já é mãe de Zoe, 5, fruto do relacionamento com Duda Nagle — de quem Sabrina se separou no início de 2023.

Sabrina e Nicolas assumiram o namoro durante o Carnaval deste ano. Em setembro, o ator confirmou no Domingão com Huck (Globo) que está noivo da apresentadora.