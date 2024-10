Leticia Colin relembra término com Michel Melamed: 'Uma dor, um sofrimento'

Leticia Colin falou sobre o término com o ex-marido Michel Melamed em sua participação no "Conversa com Bial".

O que aconteceu

A atriz foi relembrada, pelo apresentador, que uma de suas participações no programa foi ao lado de Michel. Eles terminaram em junho deste ano, depois de 9 anos de relacionamento.

Leticia contou que tem o desejo de continuar acompanhando a vida de Michel, apesar do término. "Acho que, daqui para frente, vai continuar cada vez melhor. É que tem um momento, depois que você se separa, que fica doído".

A atriz, que está no ar na novela "Garota do Momento", relembrou como foi difícil o início da separação. "Estava sentindo um negócio, um buraco, uma dor, um sofrimento, um fim, uma incompletude... Meu analista falou: 'Isso é o luto'. Eu disse: 'Ah, prazer'. E ele é desconfortabilíssimo".

O apresentador lhe perguntou sobre o que mantém sua mente equilibrada em períodos desse tipo, e ela citou o filho. Leticia é mãe de Uri, de quatro anos, frto do relacionamento com Michel. "A relação comigo mesma vem conseguindo se tornar mais transparente, menos idealizada, mais real, mais calma. E por ele, também: tudo o que eu puder fazer para que ele viva melhor, para que eu viva melhor. Para que nosso ambiente seja iluminado, divertido, que seja com limite, que eu tope segurar o 'não'".