Luana agradece Yuri, Gui e Sacha em A Fazenda: 'Por me acolherem'

Pouco tempo após voltar da quinta roça de A Fazenda 16 (Record), Luana agradeceu a Gui, Sacha e Yuri por terem lhe acolhido após ela se afastar das meninas.

O que aconteceu

Yuri celebrou a volta da peoa. "Pode todo mundo virar as costas pra ti, que quem quem decide é o público."

Luana desabafou. "Não sei como vocês aguentam. Admiro muito vocês três por isso. Não é fácil acordar de manhã e ninguém te dar um bom-dia, ninguém olhar na tua cara."

Sacha comentou. "Mas a gente tem a gente, isso que importa. A gente se diverte, fica bem, fala de coisas legais, canta... E na hora de votar cada um vota com seu coração."

Luana:agradeceu os novos aliados. "Sei que pode ser provável que eu possa sobrar e que vocês são amigos antes de mim, e sou muito grata por me acolherem. Sempre que puderem, se salvem mesmo. Sempre que eu puder, vou fazer isso por vocês!"

Sacha respondeu a peoa. "A gente faz isso por coração. Já tentei organizar isso uma vez e não deu certo, agora é por coração e cada um faz o que quiser e tá tudo certo!"

