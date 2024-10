Perfume de CR7 tem nota de 'tempero de feijão' e faz sucesso em Portugal

O processo de criação de um perfume requer muita criatividade e delicadeza. Por isso, é preciso ter claro quais notas e mensagens se espera de uma fragrância. Quando Cristiano Ronaldo resolveu lançar "CR7 Origins Eau de Toilette", ele queria que o cheiro lembrasse sua terra natal. E um dos ingredientes escolhido foi a folha de louro.

"Ele se envolve muito na criação do perfume, principalmente porque uma de suas filhas não gosta muito de fragrâncias", disse o perfumista francês responsável do produto, Pierre Gueros, da Casa de Fragrâncias Symrise.

A Symrise é uma empresa que tem os perfumistas responsáveis por perfumes muito famosos, como o Million Gold For Her, da Paco Rabanne, 212 VIP Rosé, da Carolina Herrera, Blossoms Collection, da Jo Malone e assinam, em cocriação, a nova coleção de fragrâncias de alta perfumaria da Natura, que mistura ingredientes tradicionais com cheiros exclusivamente brasileiros.

O cheiro de Cristiano

Perfume 'CR7 Origins Eau de Toilette', de Cristiano Ronaldo Imagem: Divulgação

A inspiração para o desenvolvimento do perfume feito por Gueros era a Ilha da Madeira, onde Cristiano nasceu. "Lá tem muitas folhas de louro e ele queria que o aroma fosse incluído na fórmula", conta.

Questionado se era o mesmo que usamos para temperar feijão aqui no Brasil, o perfumista explicou que o ingrediente é um pouco mais fino, e com pitadas apimentadas, lá na Europa.

A criação do "CR7 Origins Eau de Toilette" começou durante a pandemia da Covid-19. "No lockdown, gravei um vídeo em meio a natureza, na minha casa no sul da França, contando um pouco a minha inspiração para o cheiro que ele buscava. Apesar de muito famoso, todos sabemos o quanto sua origem é importante para ele", disse Gueros.

O perfumista acredita também que o ambiente, cercado pela natureza, onde ele estava na hora da gravação do vídeo, ajudou na tomada de decisão. Já que Cristiano buscava uma pegada fresca para seu novo perfume.

A ideia de Pierre foi a escolhida pela empresa de CR7 para o desenvolvimento da fragrância. "É um perfume muito fresco e aromático, com uma pitada de especiarias", diz o perfumista. O louro divide suas notas com patchouli e sálvia-esclareia, uma erva de folhas roxas.

"Alguns meses depois do perfume estar pronto, me perguntaram se eu queria ir a Portugal conversar um pouco com Cristiano", conta Pierre. Ele confessa que não ficou nervoso com a possibilidade de encontrar o jogador, porque falar e expressar suas ideias é parte de seu trabalho. Seu pai, por outro lado, estava em êxtase com o encontro.

Me tornei uma estrela lá em casa. Meu pai nunca ligou para a minha profissão, de repente, estava contando para os amigos que eu ia para Portugal conhecer o Cristiano Ronaldo, Pierre Gueros

A conversa durou cerca de 15 minutos, mas deixou boas impressões. "Ele foi muito legal, disse que tinha gostado bastante do perfume e almoçou com todos os presentes. Já interagi com celebridades que não foram legais, mas ele é muito simpático e profissional", diz.

*A reportagem viajou a convite da Natura