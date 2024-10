Moribunda e escorraçada: o sofrimento de Cacá em 'Volta por Cima'

Cacá (Pri Helena), que atuava como guarda-costas de Baixinho (Rodrigo Garcia), agora protege Osmar (Milhem Cortaz) em 'Volta por Cima'. E vai ser durante o trabalho que ela será baleada. O incidente acontece quando ela está no carro com o irmão de Doralice (Tereza Seiblitz) e seu colega Jô (Vitor Sampaio).

Felizmente, o tiro atinge a filha de Ana Lúcia (Iara Jamra) apenas de raspão, mas ainda assim a deixará em choque.

A situação de Cacá fica ainda mais complicada, pois, no mesmo capítulo, previsto para ir ao ar nesta quinta-feira, 24, ela sofre outro baque bem inesperado. Jão (Fabrício Boliveira) decide colocar um ponto final na relação dos dois.

Jão (Fabrício Boliveira) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A motivação do término é clara: ele sabe que está apaixonado por Madá (Jessica Ellen), que inclusive segue livre e desimpedida após terminar com Chico (Amaury Lorenzo).

Já sofrendo por conta do tiro que levou, Cacá fica também devastada com a decisão do fiscal e chega a implorar para que ele não a deixe. Apesar do pedido, Jão não volta atrás e ainda toma coragem para se aproximar de vez de Madá, beijando a mocinha logo em seguida. Tal cena dá início ao romance dos protagonistas da trama.