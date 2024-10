Gizelly inicia dia com ataques a Luana e Sacha: 'Porco, invejoso, obcecado'

Gizelly detonou sua ex-aliada Luana para Guilherme na manhã desta quarta-feira (23) em A Fazenda 16 (Record), e aproveitou para voltar a xingar Sacha Bali.

O que aconteceu

Enquanto fazia as atividades da baia, Gizelly retomou o assunto da briga do dia anterior.

A peoa rompeu com Luana após a amiga expor para outros peões que Gizelly é quem havia escondido latas de leite condensado e deixado uma delas vazia na despensa — e não Luana, como os rivais pensavam. "Você tem noção do que ela fez? Eu tava do lado dela, ela teve coragem de dizer que fui eu", disse. "Na hora dela jogar bost*…"

Guilherme disse que Gizelly não deveria se preocupar. "Mas isso vai aparecer [na TV], se foi realmente ela quem fez", afirmou.

No fundo, aqui, todo mundo quer que o outro se fod*. Deveria ter deixado ela linda lá em cima, deixando ela se lascar. O tempo todo eu estava tentando ajudar ela Gizelly

Gizelly ainda disse que esta foi a "desculpa" que Luana queria par brigar com ela. "Tô ligada que há vários dias ela quer brigar comigo. Virar e falar que as meninas falaram que eu sou falsa, e essa palavra nunca existiu…"

"Aqui é treta em cima de treta", respondeu Gui.

A peoa ainda disse que acordou cedo por conta de uma gastrite, consequência da briga. "Nunca passei por suma parada dessas", disse. "Uma pessoa que fica constantemente tentando te detonar".

Minutos depois, Sacha passou pela área externa e trocou farpas com Gizelly.

Eu odeio estar perto de você, respirar o mesmo ar (…) Nojento, porco, subterrâneo, ingrato, egoísta, machista, invejoso, morre de inveja de todo mundo que tem seguidor. Obcecado por dinheiro Gizelly

A peoa ainda disse que "toda hora Sacha vem me perturbar", mas que "não arrega para ele".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: Luana tem razão em estar chateada com peoas? Resultado parcial Total de 40 votos 72,50% Tem toda a razão! 27,50% Não... Exagerou na história Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 40 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso