Suelen diz quem quer enfrentar na 4ª roça de A Fazenda 16: 'Sonso'

Imaginando que será a mais votada pela sede para a 4ª roça de A Fazenda 16 (Record), Suelen revelou qual peão gostaria de enfrentar na berlinda.

O que aconteceu

Em uma conversa na casa da árvore, Suelen, Júlia e Luana comentaram as possibilidades.

Júlia comentou sobre Albert. "Se o Albert for a pessoa que a gente acha que ele é no grupo de lá, ele vai conseguir fazer a cabeça de muita gente."

Suelen contou que acredita que será votada. "Já senti o Fer um pouco distante de mim... Sinto que eles podem ir em mim amanhã. Se não, eu vou ficar bem surpresa."

Júlia, então, pontuou. "Por isso acho que é bom conversar com as meninas pra saber com quem você quer ir."

Luana retrucou. "Mas Suelen já falou, amiga. Não precisa reunir nada."

Suelen confirmou. "É o Albert mesmo. Ele é um sonso. Sonso demais esse macho!"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Cauê?

