Liam diz que turnê do Oasis não deve passar pelo Brasil: 'Arrasado'

A turnê de reunião do Oasis pode não passar pelo Brasil, segundo Liam Gallagher.

O irmão de Noel disse achar que o Oasis não tocará no Brasil. Ele estava respondendo um fã que pedia para "tomar uma cerveja" depois de um show em São Paulo. Nenhuma data no Brasil foi confirmada.

Acho que não vamos tocar no Brasil. Estou arrasado. Liam Gallagher

Segundo apuração de Toca, porém, a vinda do Oasis é certa. Os fãs devem se programar para ver o Oasis em outubro ou novembro de 2025. As datas, exatas, porém, são ainda "previstas, não definitivas" porque a banda britânica aguarda o número de shows extras que virão adiante, em cada país.

I don't think we're playing Brazil gutted -- Liam Gallagher (@liamgallagher) October 13, 2024

Além dos shows no Reino Unido, o Oasis já anunciou datas na América do Norte e na Austrália. Segundo a revista britânica NME, a turnê passaria também pela América do Sul, incluindo o Brasil, e pela Ásia. Esses shows ainda não foram anunciados.