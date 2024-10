BGS 2024: Shota Nakama elogia brasileiros e comenta nome que virou meme

Após um dia de filas, influenciadores, brindes e narradores muito empolgados, os visitantes da 15ª edição da Brasil Game Show se encontravam no palco principal com o intuito de prestigiar a Sonic Symphony, um concerto trazendo rearranjos de músicas da franquia "Sonic the Hedgehog".

Por trás do espetáculo estão os músicos Jun Senoue, compositor da franquia desde o terceiro jogo da série, e Shota Nakama, músico criador da Video Game Orchestra e responsável por conduzir esse especial sobre o ouriço azul. Splash teve a oportunidade de sentar-se de frente com Nakama e conversar com uma das grandes estrelas da BGS 2024.

O começo na carreira

Ao contrário de outros artistas que começam trabalhando com música "tradicional" e depois começam a trabalhar com videogame, Shota conta que na época de faculdade começou um projeto de rearranjar músicas de videogame. Nascia assim a Video Game Orchestra.

"Começou a dar certo, e nos perguntaram por que não gravamos alguma coisa ou compomos músicas para videogames também? Não foi algo intencional, mas estávamos nos divertindo. Éramos alunos de faculdade se divertindo", revela o músico.

Shota Nakama se apresenta na BGS 2023 Imagem: Vini Amado/UOL

A sinfonia de Sonic

O mascote da Sega teve um lugar cativo na edição de 2024 da BGS. No estande da desenvolvedora japonesa havia tanto estações divulgando o novo game da franquia, "Sonic x Shadow Generations", quanto um espaço instagramável para promover "Sonic 3 - O Filme", o novo longa do personagem.

Já os três shows da Sonic Symphony, agendados ao final dos últimos dias do evento, arrastaram multidões ávidas pelos acordes nostálgicos das músicas do ouriço. Shota nos contou um pouco sobre como foi o processo de montar esse espetáculo ao lado de Jun Senoue:

Eu acho que a música de Sonic é muito distinta, é descolada, e tem muitas músicas com vocais, algo que gosto muito. Adaptar as músicas de Sonic para um show foi mais fácil que eu imaginava, porque as bases já estavam lá. Não tive dificuldades em montar esse show, apenas se encaixou, deu um 'match' com minha musicalidade.

Sonic Frontiers Imagem: Divulgação/Sega

Perguntado sobre sua música favorita de Sonic, Shota pensou um pouco antes de apontar "His World", tema do controverso "Sonic the Hedgehog (2006)": "Eu amo a música, e o arranjo feito para o show ficou muito bom", disse. O artista também citou "Break Through It All" e "I'm Here", de "Sonic Frontiers", como outras músicas estimadas por ele.

Shota e o Brasil

Shota Nakama é um velho conhecido do público gamer brasileiro, tendo visitado nosso país diversas vezes desde 2018. O artista foi destaque até da edição virtual da BGS, realizada durante a pandemia de covid-19.

E o músico considera que a energia do público brasileiro é especial: "É como se estivéssemos em uma partida de futebol. As pessoas estão muito felizes, e é uma alegria muito genuína, me sinto muito bem vindo".

Shota Nakama BGS 2019 VGO Imagem: Divulgação/BGS

Mas algo que contribuiu com o sucesso do músico no Brasil foi um detalhe curioso: seu nome. Embora comum no Japão, país onde nasceu, a pronúncia brasileira de seu nome causa uma cacofonia em português, levando a uma expressão com teor sexual. Porém Shota não parece se incomodar com as piadinhas sobre seu nome.

"Meus pais tiraram a sorte grande. Quando ouvi pela primeira vez eu já tinha achado muito engraçado, é legal que meu nome significa algo tão glorioso. Eu adoro", revelou em meio a risos.

Se depender do carinho do público brasileiro por Shota Nakama, podemos esperar seu retorno em outras apresentações musicais e para mais uma rodada de trocadilhos com seu nome.