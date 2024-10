Christiane Torloni conta casos sobrenaturais durante a novela 'A Viagem'

Christiane Torloni, 67, relembrou de algumas situações que passou quando fez parte do elenco da novela "A viagem" (1994), na Globo.

O que aconteceu

Nos 30 anos da exibição da novela de Ivani Ribeiro, a atriz contou alguns fenômenos sobrenaturais que aconteceram em seu apartamento durante as gravações da trama de temática espírita. Ao lado de Antonio Fagundes, 75, que foi seu par romântico no folhetim, Torloni relatou, em entrevista ao 'Conversa com Bial', que, enquanto estava em casa, presenciou episódios como a queda de objetos e eletrônicos ligando sozinhos.

Segundo ela, sua casa não ficava em paz. "Quando a gente começou a gravar, estava morando provisoriamente num apartamento daqueles antigos (…) e, quando chegava de noite, a casa não ficava em paz. Eu estava morando sozinha, e o quarto 1 e o quarto 2 ficavam apitando. Caiam coisas na sala. Nunca fui uma pessoa impressionável. Na casa da minha avó, que era uma casa antiga, eu não tinha medo".

Torloni, então, entrou em contato com Wolf Maia, diretor da novela, que pertence a uma família espírita muito tradicional de Goiás. "Falei: 'Wolf, a gente pediu licença para fazer esse trabalho?'. Porque acredito nessas coisas. Quando a gente vai trabalhar com coisas reais, mesmo, você tem que fazer uma mentalização. (…) Falei: 'Preciso fazer alguma coisa, estou tão cansada, chega na hora de dormir e a casa vira… as coisas caem e tal.' Aquilo começou a me incomodar mais do que assustar".

A atriz, então, fez um encontro oração na casa. "Eu fiquei quietinha lá, eles oraram, me concentrei, e parou". Na conversa, Torloni falou sobre o conteúdo das cartas que recebia durante a exibição da novela.

Na época, muitos telespectadores enviavam escritos para ela. "A maioria eram psicografadas. Diziam: 'Fica calma, tá tudo bem, esse trabalho precisa ser feito, vai confortar as pessoas, estão acalmando. Eu orava. Essa é a nossa ferramenta".