Anitta explica por que não sairá de Miami apesar de furacão: 'Vida normal'

Anitta, 31, voltou a falar nas redes sociais nesta quarta-feira (9) após decidir não sair de sua casa em Miami, nos Estados Unidos, apesar da passagem do Furacão Milton.

O que aconteceu

A cantora gravou vídeos para tranquilizar seus familiares e amigos. "Eu estou em Miami, o furacão passa por Tampa, é próximo daqui, o furacão, realmente, é bem perigoso. É um furacão de nível 5. Só que aqui, em Miami, o que a gente vai sentir é um nível 1", afirmou ela.

Anitta está confiante de que ficará segura em meio à situação. "É uma tempestade, vai ter um pouco de inundação, mas nenhum risco de vida", disse ela, explicando quais seriam os efeitos do furacão na cidade.

A artista contou que amanheceu com muitas mensagens e ligações preocupadas no celular. "Tá tudo bem, está até sol, dizem que está ventando e chega a tarde, não sei. Mas vida normal, estou indo para a academia", afirmou.

A cantora detalhou que as evacuações das cidades da Flórida deixaram a cidade desabastecida. "Realmente, os supermercados estão vazios, as pessoas pegaram tudo, água, comida, não tem mais nada. Mas acho que porque as pessoas ficam em um desespero, medo", pontuou.

Anitta afirmou que Miami não teria "um furacão de fato", mas sentiria os efeitos leves da tempestade. "Vamos ter resquícios disso, tempestade, chuva, vento... [As notícias] são importantes no lugar que vai ter o furacão, mas aqui em Miami é isso, só uma prevenção", declarou ela.