Yuri desabafa sobre grupão em A Fazenda: 'Todo mundo é manipulador'

Yuri e Cauê conversaram sobre as peoas do grupão durante a madrugada de terça-feira em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Conversando com o peão, o ex-bombeiro da Eliana disse acreditar que eles dois e Gui estão "sendo usados" pelas meninas do grupo. "Odeio quando as pessoas fazem isso: tiram o delas da reta, coloca o do cara na reta, e ainda querem que o cara faça o que elas querem."

Tá bom. Todo mundo é manipulador nesse grupo. Não tem um que não seja. Todo mundo quer ganhar seus dois milhões no final. Yuri Bonotto

Cauê tentou acalmar o amigo. "Teve uma conversa para salvar a gente [no Resta Um]. Essa conversa existiu. Não pode falar isso."

Yuri retrucou. "Mas até agora não veio nenhuma conversa pra mim. Até agora só veio conversa falando: 'Quando for pra Roça, veta o Sacha'. Uma pessoa só que falou pra me salvar, que foi a Camila."

Ele desabafou. "Se for pra ir pra Roça ,eu vou, pô. Vou com quem for. Tá me menosprezando? Só o que me falta, pô! Se ela se garante tanto, ela que vá."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após saída de Raquel, quem você quer vença o reality? Resultado parcial Total de 3884 votos 0,59% Albert Bressan 1,65% Babi Muniz 12,85% Camila Moura 0,10% Cauê Fantin 1,47% Fernanda Campos 0,28% Fernando Presto 22,68% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 0,15% Gui Vieira 0,28% Gilsão 0,85% Gizelly Bicalho 2,06% Juninho Bill 0,15% Júlia Simoura 6,64% Luana Tárgino 2,88% Sacha Bali 17,64% Sidney Sampaio 3,45% Suelen Gervásio 1,06% Vanessa Carvalho 1,85% Yuri Bonotto 1,75% Zaac 21,47% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3884 votos

