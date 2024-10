Quem é o assassino que participou de reality de namoro sem ninguém saber?

"A Garota da Vez" chega aos cinemas nesta quinta-feira (10) e conta a história real do assassino em série americano Rodney Alcala, que ganhou o apelido de Dating Game Killer, algo como "assassino do jogo de paquera" em tradução livre para o português. Ele ficou mundialmente famoso por ter participado de um programa de TV de relacionamentos.

Estrelado e dirigido por Anna Kendrick, o longa alterna entre passado, presente e futuro, mostrando diferentes momentos e ataques do criminoso interpretado por Daniel Zovatto. Já Kendrick interpreta Sheryl Bradshaw, a solteira no centro de The Dating Game, um programa de televisão sobre namoro às cegas dos anos 1970. "Solteiro n.º 3, não me decepcione!", ela diz —uma frase com um significado arrepiante à medida que fica claro se tratar de Alcala.

Qual a história real do caso

O episódio de The Dating Game do dia 13 de setembro de 1978 mudou o rumo do programa ao receber —sem ninguém saber— um assassino em série. Cheryl Bradshaw era a protagonista da noite e, entre os candidatos, estava Rodney Alcala, de 35 anos. Ele foi descrito como "um fotógrafo de sucesso que começou quando seu pai o encontrou na câmara escura aos 13 anos, totalmente desenvolvido. Entre as sessões, você pode encontrá-lo paraquedismo ou motociclismo."

Cheryl escolheu Alcala, mas se recusou a sair em um encontro com ele. Ela disse que o então fotógrafo agia de maneira "muito assustadora". Em entrevista ao The Sunday Telegraph, em 2012, disse que se sentiu mal.

Os outros dois concorrentes de The Dating Game também mencionaram a maneira estranha com a qual Alcala se comportava. "Ele era um cara realmente assustador, um verdadeiro idiota", falou Jed Mills para Inside Edition.

Em 1979, ele foi preso pela morte de uma menina de 12 anos, mas foi liberado por falta de evidências. Após o reality de namoro, Rodney Alcala ainda cometeu mais quatro assassinatos.

Ele foi condenado à pena de morte em 1980, mas morreu de causas naturais aos 77 anos, em 2021. Em 2010, ele ainda recebeu mais condenações por casos expostos com o uso de análise de DNA.

Em 2010, o assassino em série Rodney Alcala recebeu vários veredictos de culpa por sequestrar brutalmente, torturar e matar várias mulheres no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 Imagem: Ted Soqui/Corbis via Getty Images

História

Alcala foi selecionado para o programa por ser alto, bonito e charmoso. Os produtores não realizaram uma verificação de antecedentes criminais, então não sabiam que ele também já havia assassinado pelo menos duas mulheres no sul da Califórnia, EUA.

Anteriormente, ele havia cumprido 34 meses de prisão pelo estupro e espancamento de uma menina de 8 anos, Tali Shapiro. Ele também foi colocado na lista dos Mais Procurados do FBI.

Em 1979, quando Alcala foi finalmente preso, ele já tinha matado pelo menos sete mulheres, mas as autoridades acreditam que a contagem de corpos poderia ser muito maior.