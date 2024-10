Foquinha conta sobre burnout: 'Se você entra na loucura do algoritmo surta'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", a jornalista e apresentadora Fernanda Catania, a Foquinha, comentou sua relação com as redes sociais como uma forma de trabalho.

"Hoje o Youtube e as redes estão aí. Quando eu comecei, não era (um emprego). Já passei por uns perrengues de burnout e tudo", disse.

Foquinha falou sobre os problemas que enfrentou. "Crise de ansiedade, falta de vontade, muito estresse. mas tô bem hoje, tô sabendo lidar melhor com isso e não me pressionar mais tanto."

A jornalista finalizou. "Se você entra nessa loucura do número, do algoritmo, você surta. Não tem como não surtar. É muita coisa pra decidir e fazer."

Foquinha conta do começo da carreira: 'Tentava ser alguém que não era'

A jornalista falou sobre o início de sua carreira. "Sou jornalista, me formei e no meio de tudo que eu fiz ali, fui pra Capricho. Entrei como estagiária, atuando como repórter e lá me encontrei no entretenimento. O jeito de fazer entrevista, o vídeo. Eu não gostava de me ver. Hoje entendo que eu tentava ser alguém que eu não era. Quem fazia os vídeos era esse perfil 'Capricho fofo' e eu nunca fui. Eu fiquei com vontade de ir pra TV e vi o Youtube como uma plataforma pra alguém na TV me ver, mas aí foi acontecendo."

Foquinha diz se prefere Youtube ou TV: 'é um trabalho de apresentadora 360'

A apresentadora contou qual a diferença entre Youtube e TV. "O Youtube me da audiência, mas é nichada. Quando vai pra TV, é uma audiência além da minha, as pessoas passam a me conhecer. Eu gosto da TV. Dá pra fazer as duas coisas e as duas se unirem, se ajudar, potencializar. Faço muito esse trabalho de apresentadora 360, de apresentar desde uma live a uma coisa na TV."

Foquinha revela estrela de Hollywood mais esnobe que já entrevistou

A apresentadora falou a respeito de suas entrevistas. "Mais esnobe, essa pergunta é sempre difícil. Sempre fico nervosa em internacional. E são entrevistas de 5 minutos. Entregar uma boa entrevista, no inglês [é difícil]. Tem um monte de questões que ninguém sabe por trás. Confio muito no meu trabalho. Esnobe foi a Megan Fox. Ela estava grávida e eles estavam: 'Não toca nela, não faz nada."

Responsabilidade, conteúdo ou números? Foquinha dá dica para atrair marcas

Foquinha contou o que acredita ser seu diferencial. "Minha responsabilidade é um dos principais fatores, onde eu me destaco. Nesse bando de produtores de conteúdo, acho que isso é muito importante. Eu não faço mais o numero de 'jobs' que eu fazia, a concorrência é gigante. Tem marcas que preferem a reponsabilidade e o conteúdo que os números, mas tem marcas que preferem os números."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no Canal UOL e no Youtube de Universa. Assista à entrevista completa com Foquinha: