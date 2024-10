11 marcas de azeite extravirgem brasileiras entram em guia prestigiado

Para sua edição 2025, o guia Flos Olei revelou o bom momento da produção de azeite do Brasil. São 11 as marcas nacionais a despontarem na lista de 500 produtores de 56 países.

São elas a mineira Verolí, com 86 pontos; as paulistas Vinícola Essenza (86 pontos), Oliq Azeite Extravirgem (87 pontos), Orfeu (85 pontos), Fazenda do Azeite Sabiá (97 pontos); e as gaúchas Al-Zait & Co. (85 pontos), Azeite Bem te Vi (89 pontos), Estância das Oliveiras (90 pontos), Olivas de Gramado (85 pontos), Prosperato (97 pontos) e Azeite Puro (88 pontos).

A Fazenda do Azeite Sabiá ganhou o prêmio de melhor azeite extravirgem monovarietal - na categoria de intensidade média.

A produtora do ano foi a italiana Fattoria Ambrosio, assim como o melhor azeite extravirgem do ano (Azienda Agricola De Carlo)