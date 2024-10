Grávida e com câncer, Isabel Veloso, ganha declaração do marido

Isabel Veloso, 18, que está grávida de quatro meses do primeiro filho, com o marido, Lucas Borbas, que se chamará Arthur, ganhou uma declaração do influenciador.

O que aconteceu

Lucas publicou uma foto em que aparece ao lado da esposa. Ele elogiou a jovem pela coragem de passar pela gravidez ao mesmo tempo, pelo tratamento paliativo do câncer. "Essa experiência é inexplicável! Saber que vou ser pai é algo incrível. Estou ansioso pela sua chegada, meu amor. Isabel, obrigado por ser essa mulher incrível e corajosa, te amo até a eternidade".

A influenciadora, logo, se derreteu pela homenagem. "Eu te amo. Nosso bebê vai ter um pai incrível".

Isabel passou por uma bateria de exames no fim de setembro. Nas redes sociais, ela atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde. "Ultrassom das mamas feitas e, graças a Deus, tudo bem. Nosso colega do pescoço (se referindo ao linfoma), também estável, dia feliz!". Veloso contou, ainda, que Arthur está com 20 cm e pesando 265g.