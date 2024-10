'Bem brasileira', 'sotaque forçado': o que foi dito sobre 'Volta por Cima'?

Na noite de segunda-feira (30) foi ao ar o primeiro capítulo de "Volta por Cima" (Globo), a nova novela das sete.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A trama começou com uma cena do personagem de MV Bill cantando ao sair do banho. "Nossa, o MV Bill?", comentou um telespectador na rede social BlueSky. "E a novela que já começou em grande estilo com o MV Bill saindo do banho cantando", escreveu outro. "MV Bill que homem lindo", afirmou uma terceira.

MV Bill no primeira capítulo de 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

O público reconheceu a mansão de Gigi (Rodrigo Fagundes) e Joyce (Drica Moraes) de outras novelas. "A casa do Renato Villar de 'Roda de Fogo', escreveu uma telespectadora no Bluesky. "Será que Doutor Carlos, Doutor Daniel e Doutor Marcos venderam à clínica ou só mudaram de endereço?", brincou outro se referindo a personagens de outras tramas que já tiveram clínicas médicas na mesma casa onde se passa "Volta por Cima".

A casa de Joyce (Drica Moraes) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ao final do primeiro bloco, foi exibida pela primeira vez a abertura que conta com as vozes de Alcione e Ludmilla na música "Volta por Cima". "Finalmente uma abertura boa", comentou uma usuária do Instagram. "Abertura bem brasileira", afirmou uma segunda". "Coisa linda", elogiou um outro.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.