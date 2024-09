Luciana Vendramini foi paquita? Veja versões da atriz e das ex-assistentes

Luciana Vendramini, 52, carrega uma polêmica desde o fim dos anos 1980: a atriz foi uma paquita? A história voltou à tona após o lançamento do documentário "Pra Sempre Paquitas" (Globoplay), que retrata a trajetória das ex-assistentes de Xuxa.

Na produção, as ex-paquitas acusam a artista de não seguir as orientações passadas durante o trabalho no Xou da Xuxa e desaprovam sua fama de "ex-Paquita".

Foi paquita ou não?

A artista fez teste para integrar o elenco de assistentes da apresentadora, em 1986, mas perdeu a vaga para Ana Paula Guimarães. "Ela fez teste, mas não passou. A Luciana nunca foi paquita", informou a assessoria de Xuxa, ao extinto site EGO, em 2014.

Luciana Vendramini relembra foto de anos atrás Imagem: Reprodução/Instagram

Luciana, porém, já desmentiu a informação. "O que dizer de uma pessoa que passou anos desmentindo a Adriane Galisteu, dizendo que ela nunca namorou o Senna? Só lamento essa postura e perseguição. Ter sido paquita nunca foi motivo de orgulho para mim. Muito pelo contrário, é motivo de vergonha."

Em 2018, em conversa com o UOL, ela voltou a falar sobre o assunto. "Isso não me pertence mais. Com tantas coisas novas e interessantes acontecendo na minha vida, as pessoas ainda estão nessa coisa saudosista? Ser vista ou lembrada como paquita não tem mais nada a ver."

Playboy

Luciana foi capa da revista pela primeira vez em 1987. À época, menor de idade, a atriz foi fotografada usando roupa de paquita da Xuxa. O trabalho, porém, foi criticado por ex-paquitas e teria desagradado a eterna rainha dos baixinhos. Ela posou novamente em 2013.

A famosa estampou a edição de número 149. Chamada de "Xuxete Xenxaxional", a artista foi clicada usando a parte de cima do uniforme de assistente da apresentadora infantil, com biquíni amarelo e botas brancas.

Luciana Vendramini para a Playboy em 1987 Imagem: Reprodução

Em 2020, Andrea Sorvetão e Louise Wischermann contaram que elas ficaram irritadas com a capa da Playboy protagonizada por Vendramini. "Ela fez teste para paquita, chegou a fazer um show com a gente para ser testada também. Nós ficamos muito irritadas com essa história. Não sei se era um sonho que ela não realizou, mas ela poderia ter feito sem o uniforme", disse Andrea Sorvetão, durante uma live no Instagram.

Louise Wischermann afirmou que o ensaio provocou dor de cabeça. "Quando a revista saiu, muitos parentes meus que moravam em Pernambuco, sendo a terra da minha mãe, ligaram para me criticar, que eu não precisava ter posado nua. Eles estavam achando que era eu na capa. Foi uma confusão".

'Pra Sempre Paquitas'

Ex-paquitas se reencontraram em documentário Imagem: Reprodução: Instagram

A estreia do documentário reacendeu o debate. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Andréa Veiga reclamou do comportamento de Vendramini.

Ela jura até hoje que foi Paquita. Eu fiquei vendo os comentários das pessoas depois de assistirem ao documentário, e agora ficou claro. Depois disso, acho que ninguém tem mais dúvida. Ela poderia falar: 'Eu era muito criança, eu não tinha cabeça, eu fiquei lá um tempo, eu achei que passando por aquilo também tinha sido Paquita, mas, hoje em dia, eu vejo que eu não fui tanto'. Ela poderia sair bem dessa história, mas não. A verdade demora, mas chega. Andréa Veiga, ex-paquita

Luciana rebateu o comentário de um seguidor. De acordo com a atriz, ela não apenas participou dos testes, mas permaneceu mais tempo envolvida com o Xou da Xuxa do que o documentário afirma.