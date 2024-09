Finalista do Miss Bumbum diz que transou em cemitério e levou tapas na TV

Sabrina Rabanne, 31, representa Alagoas na final do Miss Bumbum 2024. As apresentações finais e o anúncio da vencedora do concurso acontecerão no dia 4 de outubro em São Paulo.

Quem é Sabrina Rabanne

Atriz protagonizou o Teste de Fidelidade, quadro apresentado por João Kleber na RedeTV!. "Uma vez, tive problemas porque precisaram colocar uma tarja preta. Fiz topless na praia e não podiam mostrar, estava aparecendo demais. Eu não brincava em serviço", disse em entrevista para Splash em agosto de 2023.

Sabrina Rabanne contou "tática" para seduzir homens no quadro. "Chegava mostrando o bumbum. Durante meu primeiro teste, em um iate, mostrei a bunda e perguntei o que a pessoa achava da minha marquinha. Ele caiu rapidinho".

Um 'testado' me deu tapas muito fortes, e a segurança veio para cortar a gravação. Ele se empolgou, a coisa estava esquentando, e começou a doer. Foi a única vez que passaram dos limites.

Modelo lembrou "maior loucura" de sua vida sexual. "Fui em uma casa noturna muito nova, tinha a curiosidade de conhecer. O dono da casa me levou para fazer sexo em um cemitério. [...] Eu não teria coragem hoje. Achei diferente".

Sabrina foi acompanhante de luxo por quatro anos. "Não era conhecida em São Paulo. Não tinha como fazer uma renda. Eu pagava os principais sites de acompanhantes para passar a ser conhecida".

Modelo contracenou com ator pornô. "Ele me pediu para gravar vídeos adultos com ele. Nunca trabalhei como atriz de uma Brasileirinhas, Sexy Hot ou outra produtora. Todos acham que sou atriz pornô, mas participei uma única vez. Fizemos três ou quatro vídeos".

Candidata disse faturar R$ 15 mil por mês no Privacy. "Demorei para aceitar essa modalidade virtual. Era acostumada com o visual e sou um pouco 'quadrada'. Por isso demorei muito para criar um perfil. E eu nem sabia fazer, tive que pedir ajuda".

Nascida em Santo Ângelo (RS), a modelo chegou a São Paulo somente em novembro 2011. "Trabalhei como secretária de um vereador e vendedora em uma empresa que fornecia empréstimos. Eu sempre era chamada quando precisavam fazer uma venda importante".

Concurso disponibiliza conteúdos exclusivos. O "Miss Bumbum só para maiores", perfil na plataforma Privacy, permite que os fãs do Miss Bumbum confiram ensaios sensuais das participantes.