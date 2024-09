Juliana Paiva avalia a importância das novelas: 'TV aberta é democrática'

Juliana Paiva deu vida a Electra em "Família É Tudo" (Globo), atual novela das sete que terá seu último capítulo transmitido nessa sexta-feira (27). Durante bate-papo com Splash, a atriz se mostrou feliz com o resultado do trabalho que acaba de finalizar e analisou sua trajetória de 15 anos na TV e os caminhos que pretende percorrer.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O desafio de 'Família É Tudo'

Electra é uma das irmãs que precisou lutar para cumprir a missão da herança do testamento da avó, Frida (Arlete Salles). Enquanto a novela de Daniel Orrtiz tinha um grande foco na comédia, a personagem de Juliana Paiva era totalmente carregada no drama, já que Electra passou cinco anos na prisão após ser acusada injustamente de esfaquear o namorado Luca (Jayme Matarazzo).

A Electra é uma personagem muito desafiadora, que, diante de uma novela leve, com comédia, eu carregava a carga dramática da trama. E isso me desafiou em vários momentos. Juliana Paiva

Em certo momento, Electra assumiu uma vingança contra Jéssica (Rafa Kalimann) e executou planos que não esperaríamos de uma heroína clássica, como colocar cacos de vidro na sapatilha de sua rival. "Eu me diverti muito fazendo a mocinha brincar de vilã. E era uma coisa assim... eu podia ir pra qualquer lugar que o público ia passar pano. Porque o pessoal não via a hora da Electra reagir [...] Quando o Daniel [Ortiz] colocou a grande descoberta [de que Jéssica era a vilã], dali em diante a novela tomou um outro pique, um outro ritmo e o público esperava tudo isso. O autor deu um presente não só a mim, como intérprete, mas para esse público que estava ali acompanhando fielmente a novela e querendo uma resposta".

Apesar da carga pesada de sua personagem, Paiva vê "Família É Tudo" como uma novela que trouxe várias gerações para a frente da televisão. "Acho que é uma novela que realmente chamou a família para ir de volta para o sofá. Eu sou abordada por várias pessoas. Acabei de viver um rock in Rio e pessoas de várias faixas etárias [me abordavam]. A criançada adora a novela, o pessoal torcendo: 'Com quem que a Electra vai ficar? Será que acabou a vingança dela?'".

Juliana encerra esse trabalho com sensação de realização profissional. "Estou realizada. Estou feliz com a entrega. Estou muito conectada com essa resposta do público, até porque é para vocês que a gente faz, não tem jeito [...] É mais um trabalho em que eu plantei uma coisa legal, tanto do público quanto da crítica, estou artisticamente muito feliz com a entrega".

As parcerias de "Família É Tudo"

Durante o papo, a artista exaltou suas parcerias no elenco de "Família É Tudo", principalmente com sua rival na ficção, interpretada pela ex-BBB Rafa Kalimann —que sofreu com críticas no início da trama. "E é uma menina que tem conquistado muita coisa, que tem uma história linda de vida que ela compartilhou um pouco comigo, a família, a busca de realização de sonhos, e ela está podendo, agora, proporcionar coisas legais para a família dela, realizar vários sonhos".

Acho que, às vezes, as pessoas têm só a necessidade de falar, e não conseguem captar que aquilo pode atingir intimamente. A gente é ser humano igual. Então, às vezes, entra em um modismo falar mal de alguém, uma besteira que a internet às vezes alimenta. O tempo todo eu tive a Rafa com total parceria comigo ali em cena, buscando sempre aprender, trocando cada cena. Eu me sentia confortável por falar para ela, se a gente fizesse de tal jeito e tal, e nós, juntas, encontrávamos um caminho para as cenas.

Juliana Paiva

Juliana Paiva diz que a resposta às críticas negativas sofridas por Rafa Kalimann foi seu bom desempenho na novela, principalmente na cena do embate final de Electra e Jéssica. "Nesse momento de embate de Electra e Jéssica tão aguardado, acho que a Rafa deu uma boa resposta a tudo isso. Ela respondeu com o trabalho dela, que era uma coisa que eu falava muito. Eu falava: 'Rafa, cara, não liga. Vamos juntas, vamos em cena'. E ela, obviamente [respondia] 'é fácil falar quando você não está na pele'. Mas ela buscava, a Rafa é sempre muito estudiosa, muito querida."

A Rafa [Kalimann] é mais uma do nosso elenco que veio para somar. Em nenhum momento teve algum tipo de diferença, algum tipo de situação desconfortável [...] Quem nunca começou? Parece que as pessoas esquecem disso. E ver a evolução dela, a entrega dela, o respeito dela ao ofício... a resposta está aí para o público acompanhar. Eu estou bem feliz de ter vivido isso com ela. Juliana Paiva

Electra (Juliana Paiva) e Jéssica (Rafa Kalimann) em 'Família É Tudo' Imagem: Paulo Barros/Globo

Juliana concorda que a rivalidade que tentaram criar entre ela e Kalimann fora das telas é fruto do machismo e defende a união entre as mulheres. "É sempre bom exaltar: as mulheres vão muito mais longe quando elas dão as mãos. Acho que quem não entendeu isso ainda, esse alguém sendo mulher, está perdendo um tempo. E muito mais além, quem ainda busca colocar alguma coisa a nossa frente, está perdendo tempo também".

Além disso, a atriz também comemora sua parceria com Jayme Matarazzo e Henrique Barreira, que viveram seus namorados na trama. "O Jayminho [Matarazzo], a gente já queria trabalhar junto há muito tempo. Ele é um parceiraço. Esteve comigo, muito forte, em vários momentos e a gente se apoiou muito. Porque não é fácil. Era muito desafiador contar um casal machucado. Geralmente, a gente conta o casal surgindo, o público se encantando. Não, era o casal ferido. Então foi muito desafiador. E o Henrique eu tive o prazer de conhecê-lo nesse trabalho também. Se jogando, né? O início de uma história artística maravilhosa".

Luca (Jayme Matarazzo), Electra (Juliana Paiva) e Murilo (Henrique Barreira) em 'Família É Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

A importância das novelas na carreira de Juliana Paiva

Paiva faz novelas desde 2009, quando estreou em uma pequena participação em "Viver a Vida", que está atualmente em reprise no canal Viva. "Eu fiz a participação no começo de carreira. Eu estava gravando 'Desenrola', que foi o meu primeiro longa-metragem, e aí rolou o teste, e foi o meu primeiro trabalho, foi a primeira vez que eu apareci".

Até hoje, Juliana é abordada nas ruas por um de seus trabalhos mais marcantes em uma novela, a Fatinha de "Malhação - Intensa como a Vida", exibida em 2012. "Passa tempo e a Fatinha ainda é um acontecimento. Não adianta. E é legal, até porque a gente está no Viva, de volta com o Globoplay, e o pessoal está maratonando. Então, a personagem veio com tudo. Várias crianças me abordaram no Rock in Rio falando de Fatinha. Uma loucura".

Fatinha (Juliana Paiva) em 'Malhação' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

Ela entende a importância das telenovelas na cultura brasileira e por isso adora fazê-las. "Eu gosto muito desse entretenimento que atravessa, que chega a lugares que a gente nem imagina, e que toca as pessoas e, às vezes, é a única oportunidade de acesso à arte que aquela pessoa vai ter através da novela [...] Eu sempre vou querer estar em contato com a grande massa. E a TV aberta é muita democrática nesse sentido, e eu não quero perder esse contato".

"Família É Tudo" é a primeira novela que Juliana faz na Globo após o término do seu contrato de longo prazo com a emissora, que ocorreu em 2022. "Eu tenho uma ótima relação ali, tudo que eu sei de televisão foi na TV Globo. Eu estava recebendo vários convites de streamings, de cinema, que eu não conseguia fazer por conta do contrato. Então foi só uma mudança que me possibilitou artisticamente transitar em outros lugares. A arte é imensa".