Larissa diz que vai se afastar de Sacha em A Fazenda: 'Não sinto nada'

Em uma conversa com Luana, Raquel e Gizelly, Larissa contou que não vai mais tentar um romance com Sacha em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Larissa explicou sua decisão. "Acabei de falar pra Luana que eu ia cortar isso. Essa proximidade. Eu tenho muita coisa aqui. Tô muito estressada desde semana passada."

As coisas vão juntando. Por mais que eu goste de estar perto dele, mas também não quero ter mais alguma coisa aqui pra ficar pensando. Larissa

A ex-BBB continuou. "Eu que tinha começado as brincadeiras. Do mesmo jeito que comecei, agora vou cortar."

Larissa ainda disse não querer que as amigas conversem com o ator sobre um possível romance com ela. "Nem quero que vocês façam isso."

Ela garantiu estar bem com a situação. "To tranquila em relação a isso de deixar de lado. Não sinto nada por ele."

