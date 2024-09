MC Zaac e Suelen discutem depois de reclamação sobre higiene: 'Debochada'

Na cozinha da sede de A Fazenda 16 (Record), Suelen Gervásio e MC Zaac afloraram os ânimos devido a uma reclamação da modelo sobre um absorvente que foi deixado no banheiro.

O funkeiro foi até a ex de Vitão e falou que as meninas se sentiram incomodadas pelo seu alerta sobre o descuido com os absorventes. Ela se irritou com a fala do rapaz e a dupla trocou insultos.

Suelen: "Não tem argumento nenhum, tá precisando de pauta ai para falar."

Zaac: "Você sempre puxa pauta. Nem tudo é pauta, é convivência, minha filha."

Suelen: "Ah menino é muita lente no dente e pouco calor."

Zaac: "É muita lace e pouca postura também."

Suelen: "Aham e você tem postura né, três pernas?"

Zaac: "Não consegue trocar dois minutos de ideia sem falar 'Cala a boca, garoto'. Ninguém pode se ôpor contra ela, senão é 'Cala a boca, garoto'. 'Ah minha paciência', 'Se toca'. É cheia de deboche, mas tá certo, é isso mesmo."

Suelen: "Porque eu não tô falando com você! Sou mesmo cheia de deboche e você também é. Se metendo em assunto de b***** dos outros e nem sabe"."

Zaac: "Sei lidar com as pessoas do jeito que as pessoas lidam com você."

Suelen: "Mas você nem sabe da vida íntima de ninguém para estar falando. Comprou um argumento feio."

Zaac: "Mas todo mundo sabe?"

Suelen: "A gente sabe. A Luana falou da bosta dos outros no vaso e você foi falar com ela alguma coisa? Bate de frente com ela!"

Zaac: "Então por que pontua?"

