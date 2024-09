Jão põe fãs no palco e faz show de pop que se leva a sério no Rock in Rio

Jão levou fãs para o palco do Rock in Rio em um show ambicioso, que imitou um programa de auditório, de cenário cor-de-rosa. Ele abriu o Palco Mundo no segundo final de semana do festival, na tarde desta quinta-feira (19). O show mostrou bem seus talentos e limitações. O fato de ele fazer um pop rock básico, populista, não significa falta de boas composições e arranjos, apuro técnico e ideias bem executadas. Jão faz parte de uma geração do pop brasileiro que não tem pudor de se levar a sério. Um pop assumidamente emocionado.

MESMA DEMANDA, OUTRA SORTE

A segunda parte do festival começou como a primeira: um artista pop brasileiro pediu estrutura especial no Palco Mundo. Enquanto Ludmilla penou, Jão se deu bem. Vale notar a diferença do headliner (no fim, o dono do palco): se o megalomaníaco Travis Scott tinha cem toneladas de parafernalha, incluindo pedra gigante, a lista do minimalista Ed Sheeran deve ser um violão, um pedal, uma coxinha e um refrigerante. Sorte do Jão, que teve liberdade para o palco diferentão, com arquibancada e escadaria à la "Material Girl".

19.set.2024 - Cantor Jão se apresenta no Palco Mundo do quarto dia de Rock in Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

SÃO JÃO

A sacada de levar o público para o palco foi ótima. Os fãs devotos costumam lotar e fazer parte do espetáculo de Jão, entre gritos e lágrimas. O resto da plateia ficou prejudicado pelo horário e dia do festival, não esgotado e ainda vazio na tarde de quinta. Mas Jão também também foi venerado por gente suficiente em frente ao palco para não prejudicar o ar pomposo do show.

PRONTO, FALOU

No começo do show, Jão fez um desabafo sobre a própria carreira, contou como cresceu aos poucos e que nada foi dado de mão beijada. Justo, quem acompanha sabe que ele está certo. Depois, disse que se sente incompreendido. Aí talvez seja exagero.

TAYLOR SWIFTO

Um dos intervalos do show teve referência a "Why'd You Only Call Me When You're High?", dos Arctic Monkeys. Mas a artista em que Jão mira é claramente Taylor Swift. O show fez parte da "SuperTurnê", que divulga seu quarto álbum, o soltinho "Super". A estrutura original é ainda mais grandiosa, com telões gigantes que anunciam uma divisão temática do show, à la Eras Tour. A mudança no Rock in Rio para o cenário de TV cor de rosa ficou mais simpática, pé no chão, um São Jão mais humano.