A Fazenda 16: como é o lugar onde peões podem se 'esconder' das câmeras?

O pontapé na 16ª temporada de A Fazenda está dado! O reality show rural da Record tem prêmio de R$ 2 milhões para o peão que suportar três meses de confinamento e ganhar o carinho do público. A proposta é que o participante seja filmado 24 horas por dia durante todo esse período de confinamento, mas você sabia que é possível ele se "esconder" dentro da sede.

Onde é possível se 'esconder' em A Fazenda?

Sede de A Fazenda tem um fumódromo para os peões. A Record disponibiliza o local reservado ao lado da lavanderia para os fumantes da temporada terem privacidade.

Local não tem sinal aberto na transmissão do Playplus (plataforma de streaming do reality) ao público. A emissora opta em não exibir os participantes fumando para não incentivar o público ao consumo.

Participantes não levam cigarro para dentro do reality para evitar propaganda. Assim, os peões recebem o tabaco e precisam bolar o seu próprio cigarro.

A Fazenda 16: local de fumantes do reality show só tem uma cadeira e cinzeiro Imagem: Leticia Parron/Splash

Splash esteve em Itapecerica da Serra, na Grande SP, a convite da Record, para conhecer a nova sede e visitou o local dos fumantes. A área reservada pode receber só um peão por vez.

Como é o fumódromo de A Fazenda 16? Apenas uma cadeira de madeira, um cinzeiro grande no chão e uma placa que diz "área de fumantes". O local fica em um espaço aberto e arborizado.

A produção observa o peão através de uma câmera atrás do espelho. Ou seja, o peão tem o seu momento isolado no fumódromo, mas está tendo o seu comportamento analisado e não pode demorar no local.

Por que apenas um peão no fumódromo? Mais de um peão no local pode fazer com que a Record e o público perca conteúdo, como a montagem de estratégias de jogo sem o registro das câmeras. Por isso, só é permitido apenas um por vez no local.

Como será A Fazenda 16?

A Fazenda 16 começou nesta segunda-feira (16) com 20 peões confinados na sede, além de oito que disputarão mais quatro vagas. Os concorrentes a um vaga ficarão confinados de segunda a quinta-feira (19) tentando convencer o público a ganhar uma chance no jogo.

Aumento do prêmio de A Fazenda 16: os 24 peões irão concorrer ao prêmio de R$ 2 milhões em 2024. A quantia ao campeão teve um aumento em R$ 500 mil no comparativo com a premiação do ano passado.

Como será a primeira semana de A Fazenda 16:

Segunda-feira: terá a estreia;

Terça-feira: haverá uma prova geral com todos para definir quem fará a Prova do Fazendeiro;

Quarta-feira: tem uma Prova do Fazendeiro;

Quinta-feira: sobem os quatro peões do Paiol

Sexta-feira: haverá festa com todos os peões + prova com Paioleiros

Sábado: os melhores momentos da festa

Domingo: a dinâmica de apontamento dos peões.

* Os repórteres visitaram a sede de A Fazenda 16 a convite da Record