'Quem matou?' Desvenda 5 mistérios com nossas dicas para o final de semana

Quer um mistério para devorar neste final de semana? Oferecemos cinco! Tem desde clássicos do gênero, como a obra de Edgar Allan Poe "O Escaravelho do Diabo", a destaques mais recentes, como "Temporada de Furacões", da mexicana Fernanda Melchor.

Confira as dicas do colunista Rodrigo Casarin e das repórteres Fernanda Talarico e Luiza Stevanatto, de Splash.

"O Crime do Bom Nazista", de Samir Machado de Machado (Todavia)

Rodrigo Casarin - É a investigação de um crime misterioso que acontece num Zepelim no começo dos anos 1930 que move este romance que espelha a ascensão do nazismo na Alemanha com o que vivemos nos últimos anos no Brasil. Da boca ou da letra de figuras públicas de nosso tempo que o autor pegou frases que se encaixam perfeitamente nas ideias dos personagens nazis de quase um século atrás.

Estão presentes em "O Crime do Bom Nazista" os traços que marcam a literatura de Samir. São exemplos o diálogo com autores como Agatha Christie e Arthur Conan Doyle e o olhar para temas como a discriminação histórica aos homossexuais e o fascismo que segue a atormentar a sociedade. Também vale prestar atenção nos outros romances de Samir, com destaque para "Tupinilândia" e "Quatro Soldados".

"A noite em que ela desapareceu", de Lisa Jewell (Intrínseca, tradução de Stefano Volp)

Fernanda Talarico - Uma trama de mistério que te faz questionar desde a primeira página. Acompanhamos uma mãe desesperada para encontrar a sua filha e genro, desaparecidos há um ano. Tudo muda quando uma escritora de livros de detetive chega à cidade de se hospeda perto do local do desaparecimento. Um dia, ao acordar, a autora vê uma placa de "cave aqui" em sua varanda. A partir daí, a história do casal sumido começa a tomar outro rumo.

"Contos de Imaginação e Mistério", de Edgar Allan Poe (Tordesilhas, tradução de Cássio de Arantes Leite)

Rodrigo Casarin - "O Gato Preto", "O Barril de Amontillado", "A Queda da Casa de Usher", "Os Assassinatos da Rue Morgue", "O Mistério de Marie Roget"? Não dá para falar de mistério sem lembrar do estadunidense Edgar Allan Poe, precursor do gênero policial. Seus contos com assassinatos, doses de crueldade, personagens perturbados e corpos emparedados estão entre os mais importantes da história da literatura. Aqui temos uma edição caprichada, mas há outras boas seleções dessas histórias breves pelas nossas livrarias.

"Temporada de Furacões", de Fernanda Melchor (Mundareú, tradução de Antonio Xerxenesky)

Rodrigo Casarin - É um mistério diferente do que encontramos nos clássicos do gênero. A morte está dada logo no começo: enquanto brincam perto do canal de irrigação, dois garotos encontram um cadáver com o pescoço cortado e já petiscado pelos urubus. É o cadáver da Bruxa, figura procurada às sombras, desprezada em público e bem conhecida naquela região fictícia do México.

A partir dessa morte, Fernanda Melchor ergue um romance turbulento tanto em conteúdo quanto em forma. Constrói um lugar violento, onde Estado e poder paralelo se confundem. Num rincão pobre, com pouca opção do que fazer além de fofocar, beber, transar e arruinar vidas, pessoas tentam sobreviver aos diferentes massacres cotidianos. "Temporada de Furacões" foi finalista do International Booker Prize de 2020 e, acredite, é um dos melhores livros que chegaram em nossas livrarias nos últimos anos.

"O Escaravelho do Diabo", de Lúcia Machado de Almeida (Ática)

Luiza Stevanatto - Quem tem por volta de 30 anos ou mais, provavelmente já leu esse livro. A indicação vale mesmo assim, para lembrar das joias brasileiras que temos na Série Vaga-Lume e que instigaram o prazer de ler em tantas crianças e jovens nos últimos anos. O livro acompanha Alberto, que está determinado a resolver uma série de assassinatos em sua cidade após seu irmão se tornar uma das vítimas. As únicas pistas para desvendar os crimes sinistros é que as vítimas são ruivas e recebem um escaravelho pelo correio antes de serem assassinadas. Vale relembrar esse clássico!