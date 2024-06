Lizi analisa treta com Hadad: 'Era mais conveniente ter ficado quieta'

Any e Liziane tentaram se acertar após terem desentendimentos em A Grande Conquista 2 (Record). A influencer revelou sua mágoa com a ex-Fazenda por deixar de falar com ela.

O que aconteceu

Anahí apontou que achava que Lizi e de Albú pararam de conversar com ela por causa do grupo com Hadad. A adversária negou e disse que a relação que existia no grupo não era de voto, e sim de amizade.

Liziane ainda opinou sobre seu embate com Hadad: "Era muito mais conveniente ter ficado quieta. Não foi raiva de jogo, foi de amigo. A separação parece que foi de jogo, não tem nada a ver com a jogadora Liziane e o jogador Hadad. Meu problema com ele foram essas grosserias dele, é a pessoa que recebe que sente".

Ela continuou e explicou que "pegou as mágoas" de Vinigram em relação à Any: "Eu peguei para mim o sentimento que um amigo meu estava. Eu sei que você não é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa".

Por fim, a famosa reforçou sua tristeza com a desavença com Hadad. Ela salientou que preferia que a treta envolvesse seu lado jogador, e não o pessoal, para que não a magoasse tanto. Mesmo assim, Anahí declarou que ainda parecia que o grupo "sentiu a pressão" com a saída de seus integrantes e, por isso, se estranhou.

