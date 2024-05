Bailarino de Madonna revela que show no Rio terá surpresa: 'Tem que ver'

Courtney Harvier falou sobre a passagem no Rio de Janeiro e uma novidade na apresentação final do "The Celebration Tour", no próximo sábado, 4.

O que aconteceu

"Estamos todos muitos felizes por terminar a turnê aqui. Vai ter uma surpresa muito legal. Não posso adiantar mais nada, vai ter que ver", revelou o dançarino em entrevista ao Gshow nesta quarta-feira (1). O artista falou ao veículo enquanto saia para aproveitar o dia na praia de Ipanema.

Ele também contou que os ensaios seguem intensos no hotel que estão hospedados, o Copacabana Palace, o que os impediu de curtirem a noite do Rio de Janeiro. "Estamos cansados por ficar até de madrugada ensaiando, nos salões do hotel mesmo. Só vamos ensaiar no palco mesmo na sexta, enquanto isso, estamos aproveitando o ar no meio dessa onda de calor."